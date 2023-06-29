Ливерпульский «Эвертон» официально продлил контракт со своим ветераном – Шеймусом Коулмэном, об этом сообщает пресс-служба «ирисок». Теперь 34-летнего ирландца и его команду связывает новый годичный контракт, он проведёт свой 15-й сезон в клубе.

Напомним, что Коулмэн выступает в составе «Эвертона» уже 14 лет – он присоединился к «ирискам» зимой 2009 года. И лишь в 2010 году один раз уходил в аренду в английский «Блэкпул».

«Эвертону» в минувшем сезоне снова удалось сохранить прописку в АПЛ – команда Шона Дайча завершила турнир на 17-м месте, опередив «Лестер» из зоны вылета на два балла.

Что касается самого футболиста, то защитник провёл в сезоне 25 официальных матчей, забив один гол.