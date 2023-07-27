Стало известно, какую сумму требует «Челси» за Хадсона-Одои

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может быть продан в ближайшее время.

По данным английских СМИ, «Фулхэм» почти договорился с «Челси» по трансферу атакующего хавбека. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо в своём обновлённом отчёте, «дачники» предложили за Хадсона-Одои чуть более 4,5 млн евро, в то время как «пенсионеры» запрашивают более 9 млн евро. Несмотря на это, в «Фулхэме» уверены в успешном исходе переговоров.

Контракт 22-летнего англичанина с «Челси» истекает в середине следующего года. В прошедшем сезоне игрок выступал за леверкузенский «Байер» на правах аренды.