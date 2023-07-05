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«Бенфика» отказалась продавать защитника «Фулхэму» слухи

05 Июля 2023 • 00:51 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

Руководство «Фулхэма» заинтересовано в трансфере защитника «Бенфики» Фелипе Родригеса, известного как Морато.

По информации издания HammyEnd, «дачники» предложили португальскому гранду около восьми миллионов фунтов стерлингов, однако «орлы» сразу же отвергли возможность сделки за такую сумму, сославшись на пункт о размере отступных в размере 43 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что «Фулхэм» может выйти из переговоров после опубликованных требований «Бенфики».

Напомним, что Морато выступает за лиссабонцев с 2019 года, перейдя из местного «Сан-Паулу». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фулхэм Фелипе Родригес трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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