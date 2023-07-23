Наставник «Фулхэма» прокомментировал возможный уход Митровича

Главный тренер лондонского «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал возможный уход форварда Александара Митровича в аравийский «Аль-Хиляль».

«Это не идеальный сценарий. Он не собирается играть в следующем матче и не работает с составом. Иногда у игроков есть индивидуальные решения, которые они должны принимать», — заявил наставник «дачников», чьи слова приводит знаменитый журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее сообщалось об отказе Митровича выходить за «Фулхэм» на фоне возможного перехода в клуб из Саудовской Аравии. В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл 24 матча в рамках английского первенства, забив 14 мячей при одной голевой передаче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Митровича в 28 миллионов евро.