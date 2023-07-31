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«Эвертон» договорился о подписании 19-летнего нападающего «Спортинга» Шермити

31 Июля 2023 • 15:16 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

Нападающий «Спортинга» Юссеф Шермити продолжит карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб уже достиг соглашения о трансфере 19-летнего португальца.

В минувшем сезоне Шермити провёл в составе лиссабонской команды 22 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Португалии в 3 миллиона евро.

Напомним, минувший сезон «Эвертон» завершил на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует уже в августе, свой первый матч «ириски» проведут 12 числа против «Фулхэма». Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Юссеф Шермити
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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