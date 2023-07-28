Центральный защитник Келвин Бэсси сменил «Аякс» на «Фулхэм».

Трансфер официально подтвердила пресс-служба лондонского клуба. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний игрок обошёлся «Фулхэму» в 22,5 млн евро.

Келвин Бэсси провёл в «Аяксе» всего один сезон. Летом прошлого года амстердамцы приобрели нигерийского центрбека у шотландского «Рейнджерс» за 23 млн евро. В составе гранда Эредивизи Бэсси отыграл в общей сложности 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч и пять результативных пасов.

На старте карьеры Бэсси выступал за дубль английского «Лестера».