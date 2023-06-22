24-летний полузащитник «Эвертона» Том Дэвис покидает свою команду после 14 лет, проведённых в системе клуба. Об этом официально сообщает пресс-служба «ирисок».

Напомним, что Дэвис является воспитанником мерсисайдского клуба. Он пришёл в академию «Эвертона» ещё в 11-летнем возрасте – в 2009 году. С тех пор постепенно добрался до основного состава, в котором впервые сыграл в 2016 году.

В минувшем сезоне на счету Дэвиса 20 появлений на поле в составе «Эвертона», в них он не отметился голевыми действиями.

«Эвертон», добавим, умудрился спастись от вылета из АПЛ, финишировав на 17-м месте в турнирной таблице.