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«Эвертон» расстался с Дэвисом, хавбек провёл в системе клуба 14 лет официально

22 Июня 2023 • 20:43 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

24-летний полузащитник «Эвертона» Том Дэвис покидает свою команду после 14 лет, проведённых в системе клуба. Об этом официально сообщает пресс-служба «ирисок».

Напомним, что Дэвис является воспитанником мерсисайдского клуба. Он пришёл в академию «Эвертона» ещё в 11-летнем возрасте – в 2009 году. С тех пор постепенно добрался до основного состава, в котором впервые сыграл в 2016 году.

В минувшем сезоне на счету Дэвиса 20 появлений на поле в составе «Эвертона», в них он не отметился голевыми действиями.

«Эвертон», добавим, умудрился спастись от вылета из АПЛ, финишировав на 17-м месте в турнирной таблице.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Том Дэвис
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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