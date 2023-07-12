«Эвертон» нацелился на футболиста «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу.

«Красные дьяволы» рассматривают возможность расставания с 21-летним игроком, поскольку тот не проходит в стартовый состав команды Эрика тен Хага. Согласно сообщениям журналиста Себастьяна Дени, в приобретении шведа заинтересован «Эвертон». «Манчестер Юнайтед» одобрит продажу, если получит приемлемое предложение.

Энтони Эланга принял участие в 26 матчах команды в прошедшем сезоне, записав на свой счёт две голевые передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста сборной Швеции в 18 млн евро.