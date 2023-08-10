«Фулхэм» и «Челси» договорились о сумме перехода Хадсона-Одои

Руководители «Фулхэм» и «Челси» договорились об условиях перехода нападающего «синих» Каллума Хадсона-Одои.

По информации журналиста Чарли Гордона, стороны наконец пришли к компромиссу по поводу трансферной стоимости вингера. Сообщается, что у окружения игрока в последние дни возникали сомнения об условиях перехода, из-за чего сделка оказалась под угрозой. Тем не менее все стороны уверены, что переход будет оформлен в ближайшее время.

Напомним, что Каллум является воспитанником «синих», выступая за основу лондонцев с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего вингера в 15 миллионов евро.