«Марсель» может усилиться защитником «Фулхэма»

25-летний американский защитник лондонского «Фулхэма» Энтони Робинсон может усилить «Марсель» перед началом следующего сезона. Об этом пишет Foot Mercato.

По информации источника, помимо французов игроком интересуются чемпион Англии «Манчестер Сити», а также «Милан» и миланский «Интер».

Робинсон – один из игроков основы середняка АПЛ. На его счету в минувшем сезоне 38 матче за «дачников», 35 из которых – в рамках Премьер-лиги. В них он отметился одним ассистом.

Завершил прошлый сезон «Фулхэм» на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.