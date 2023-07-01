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«Манчестер Юнайтед» назвал «Фулхэму» цену Фреда

01 Июля 2023 • 23:04 Комментировать (1)
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

«Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Фреда Сантоса в «Фулхэм».

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не имеет планов на бразильца, поэтому одобрит его продажу. Одним из главных претендентов на Фреда считается «Фулхэм». По информации журналиста Лаури Уайтуэлла, «Манчестер Юнайтед» согласится продать 30-летнего игрока «дачникам», если те предложат от 20 млн фунтов стерлингов (более 23 млн евро).

Фред защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В минувшей кампании он принял участие в 56 матчах команды во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Фред Сантос трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
01 Июля 2023 в 23:51
я бы за него и 5 не дал.
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