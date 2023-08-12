«Фулхэм» обыграл «Эвертон», создав минимум моментов

«Эвертон» и «Фулхэм» стартовали в новом сезоне. Ливерпульцы чаще угрожали воротам соперника, отдав инициативу, но в итоге ничего не добились. Абдулай Дукуре мог открывать счет, но голкипер гостей выручил. Бернд Лено также парировал угрозы от Нила Мопе. Гости создали первый момент после перерыва, Рауль Хименес запустил мяч в штангу. В ответ Нэйтан Паттерсон пробил в перекладину. А вот Бобби Рид был точен, его попытка стала победной.
Протокол игры
|73'Рид Бобби (0:1)
Пикфорд Джордан•Паттерсон Нэйтан•Кин Майкл•Тарковски Джеймс•Янг Эшли•Гарнер Джеймс84' (Доббин Льюис (84') •Гуэйе Идрисса•Онана Амаду•Айуоби Алекс•Дукуре Абдулай•Мопе Нил72' (Данджума Арно (72')
Лено Бернд•Тете Кенни• 87'Диоп Исса•Рим Тим•Робинсон Энтони•Рид Харрисон•Лукич Саша•Кэрни Том58' (Перейра Андреас (58') •Уилсон Гарри•Хименес Рауль58' (Митрович Александар (58') •Виллиан Боргес 30'46' (Рид Бобби (46')
12 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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