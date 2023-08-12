«Фулхэм» обыграл «Эвертон», создав минимум моментов

«Эвертон» и «Фулхэм» стартовали в новом сезоне. Ливерпульцы чаще угрожали воротам соперника, отдав инициативу, но в итоге ничего не добились. Абдулай Дукуре мог открывать счет, но голкипер гостей выручил. Бернд Лено также парировал угрозы от Нила Мопе. Гости создали первый момент после перерыва, Рауль Хименес запустил мяч в штангу. В ответ Нэйтан Паттерсон пробил в перекладину. А вот Бобби Рид был точен, его попытка стала победной.