Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» обыграл «Эвертон», создав минимум моментов

12 Августа 2023 • 19:15 Комментировать
Эвертон
0:1
Фулхэм
окончен

«Эвертон» и «Фулхэм» стартовали в новом сезоне. Ливерпульцы чаще угрожали воротам соперника, отдав инициативу, но в итоге ничего не добились. Абдулай Дукуре мог открывать счет, но голкипер гостей выручил. Бернд Лено также парировал угрозы от Нила Мопе. Гости создали первый момент после перерыва, Рауль Хименес запустил мяч в штангу. В ответ Нэйтан Паттерсон пробил в перекладину. А вот Бобби Рид был точен, его попытка стала победной.

Протокол игры  
Эвертон0:1Фулхэм
  73'Рид Бобби (0:1)
Пикфорд ДжорданПаттерсон НэйтанКин МайклТарковски ДжеймсЯнг ЭшлиГарнер Джеймс 84' (Доббин Льюис ( 84') Гуэйе ИдриссаОнана АмадуАйуоби АлексДукуре АбдулайМопе Нил 72' (Данджума Арно ( 72')
Запасные: Гомеш АндреОньянго ТайлерМиколенко ВиталийГодфри БенВиржиния ЖоауБрэнтуэйт ДжерредКэннон Томас
Лено БерндТете Кенни  87'Диоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониРид ХаррисонЛукич СашаКэрни Том 58' (Перейра Андреас ( 58') Уилсон ГарриХименес Рауль 58' (Митрович Александар ( 58') Виллиан Боргес  30' 46' (Рид Бобби ( 46')
Запасные: Родак МарекУгелумба КэлвинДибли-Диас МэттМбабу КевинСтэнсфилд ДжейВинисиус Карлос
12 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Эвертон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
1
1.29 6.20 9.60
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Фулхэм Фулхэм
0
1
2.24 3.45 3.25
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Лутон Таун Лутон Таун
4
1
1.37 5.20 8.40
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Вест Хэм
1
1
2.85 3.45 2.50
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
1
2.90 3.30 2.55
Видео
75 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
3
1
1.82 3.80 4.40
Видео
13.08.23 в 16:00
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.05 3.50 2.34
Видео
13.08.23 в 18:30
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
2.75 3.50 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
20:59 · Англия. Премьер-лига
Кайседо обойдётся «Челси» в 133 млн евро
20:39 · Англия. Премьер-лига
​Тонали и Диаби смастерили рекорд АПЛ в дебютном матче
20:38 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лутона»: «Думаю, мы пытались соперничать»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Тонали и Диаби установили новый рекорд АПЛ
19:34 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» покупает топ-защитника
19:15 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» обыграл «Эвертон», создав минимум моментов
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» дебютировал в Премьер-лиге разгромным поражением от «Брайтона»
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» омрачил возвращение в Премьер-лигу «Шеффилд Юнайтед»
18:59 · Англия. Премьер-лига
​Тимбер мог повредить колено
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» и «Вест Хэм» поделили очки, обстучав все штанги
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне пройдёт обследование в понедельник
18:38 · Англия. Премьер-лига
Сака — лучший игрок матча «Арсенал» - «Ноттингем Форест» 1 официально
18:27 · Англия. Премьер-лига
«Нант» арендовал нападающего «Арсенала» официально
18:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» объявил имя нового капитана
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, кто будет новым капитаном «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем