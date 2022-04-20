Касильяс – о Салахе: «Потрясающий игрок»

Легендарный вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс прокомментировал игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Потрясающий игрок! Просто невероятно», — написал экс-голкипер в своих социальных сетях.

В рамках 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:0). Салах отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Всего в текущем сезоне 29-летний египтянин принял участие в 42 матчах за клуб во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал 12 результативных передач. Цена нападающего на Transfermarkt составляет €100 млн.