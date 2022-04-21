Скоулз: «Ливерпуль» — команда настоящих мужчин, в «МЮ» таких игроков нет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз после поражения манкунианцев в матче 30-го тура АПЛ от «Ливерпуля» (0:4) поделился мнением о проблемах своей родной команды.

«Футболисты «Манчестер Юнайтед» непальцем не притронулись ни к одному игроку «Ливерпуля». Мерсисайдцам позволялось на поле всё. Игроки «Юнайтед» выглядели потерянными, там нет лидеров», — приводит слова Скоулза Manutd.one.

Экс-футболист считает, что в игре подопечных Ральфа Рангника нет идеи и энтузиазма. Также он похвалил футболистов «Ливерпуля», назвав их настоящими мужчинами.

После 33 проведённых матчей манкунианцы нанимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего вторым «Ливерпуля» на 22 очка.