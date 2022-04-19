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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» эффективнее всех в АПЛ реализует моменты

19 Апреля 2022 • 19:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1.40 5.10 7.50
Через 1 ч. 45 мин.

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред отметился лучшей реализацией в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Нанеся всего 15 ударов по воротам в рамках чемпионата в сезоне 2021/22, 29-летний бразилец отметился 4 голами – 0,27 голов среднем на один удар. Это лучший показатель английской лиги на данный момент, информирует The Athletic.

Второй результат у нападающих «Лестера» Джейми Варди (10 голов при 38 ударах) и Адемолы Лукмана (6 голов при 23 ударах) – 0,26 забитых мячей в среднем на один удар по воротам.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Джейми Варди Адемола Лукман Фред Сантос
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.40 5.10 7.50
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