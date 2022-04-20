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Рангник: У «Ливерпуля» в составе 25 болидов «Формулы-1»

20 Апреля 2022 • 10:27 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сравнил футболистов «Ливерпуля» с болидами «Формулы-1».

Рангник сказал, что мерсисайдская команда с Юргеном Клоппом за последние шесть лет проделала невероятную работу и собрала прекрасный состав. Тренер «Юнайтед» отметил, что у подопечных Клоппа всё в порядке не только с качеством игры, но и с физической и психологической подготовкой. Ральф добавил, что у «Ливерпуля» в составе 25 болидов «Формулы-1».

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа разгромили «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0 и поднялись на первую строчку в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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