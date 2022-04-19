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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Таргетт не хочет возвращаться в «Астон Виллу»

19 Апреля 2022 • 15:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1.40 5.10 7.50
Через 5 ч. 22 мин.

Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт, выступающий на правах аренды за «Ньюкасл», не хочет возвращаться в бирмингемский клуб.

«Мне очень нравится находиться в «Ньюкасле», у команды потрясающие болельщики. Надеюсь, клубы смогут договориться», — приводит слова Таргетта Chronicle.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний футболист провёл за «сорок» 10 матчей. Также на его счету 19 игр за «Астон Виллу», в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что эти команды являются соседями по турнирной таблице Премьер-Лиги. 14-й «Ньюкасл» опережает «Астон виллу» всего на одно очко, однако подопечные Стивена Джеррарда провели на один матч меньше.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Мэтт Таргетт Астон Вилла
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