Таргетт не хочет возвращаться в «Астон Виллу»

Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт, выступающий на правах аренды за «Ньюкасл», не хочет возвращаться в бирмингемский клуб.

«Мне очень нравится находиться в «Ньюкасле», у команды потрясающие болельщики. Надеюсь, клубы смогут договориться», — приводит слова Таргетта Chronicle.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний футболист провёл за «сорок» 10 матчей. Также на его счету 19 игр за «Астон Виллу», в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что эти команды являются соседями по турнирной таблице Премьер-Лиги. 14-й «Ньюкасл» опережает «Астон виллу» всего на одно очко, однако подопечные Стивена Джеррарда провели на один матч меньше.