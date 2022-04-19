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Ляказетт выбирает между пятью клубами

19 Апреля 2022 • 10:11 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1.37 5.30 7.80
Через 11 ч. 9 мин.

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт имеет предложения от пяти разных клубов, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, сам футболист хочет вернуться в «Лион», за который выступал до переезда в Англию.

Ляказетт защищает цвета «Арсенала» с 2017 года. За это время француз провёл в составе «канониров» 201 матч, в которых забил 71 гол и сделал 19 результативных передач. В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда шесть мячей и восемь передач в 31 встрече.

Контракт француза с лондонским клубом действует до июня нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Ляказетта в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
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