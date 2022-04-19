Ляказетт выбирает между пятью клубами

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт имеет предложения от пяти разных клубов, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, сам футболист хочет вернуться в «Лион», за который выступал до переезда в Англию.

Ляказетт защищает цвета «Арсенала» с 2017 года. За это время француз провёл в составе «канониров» 201 матч, в которых забил 71 гол и сделал 19 результативных передач. В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда шесть мячей и восемь передач в 31 встрече.

Контракт француза с лондонским клубом действует до июня нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Ляказетта в 20 миллионов евро.