«Эвертон» готов продать своих лидеров

«Эвертон» готов рассмотреть предложения других клубов по Ришарлисону и Доминику Калверту-Льюину, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство ливерпульцев намеревается совершить глобальную перестройку состава, но для этого им сначала нужно заработать на продаже своих нынешних лидеров. В числе главных претендентов на нападающих называются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 24-летний Ришарлисон провёл в составе «ирисок» 26 матчей, забив семь мячей и отдав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 50 миллионов евро.

25-летний Калверт-Льюин забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 14 играх. Англичанин оценивается в 42 миллиона.