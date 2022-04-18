Рангник поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о предстоящем матче перенесенного 30-го тура Английской премьер-лиги.

«Мы можем быть аутсайдерами для большинства людей, но, если мы сыграем на высоком уровне, у нас будет шанс победить», – приводит слова Рангника BBC.

Тренер добавил, что «МЮ» постарается набрать три очка в предстоящем матче против «Ливерпуля». Рангник подчеркнул, что несмотря на последние результаты команды, «красные дьяволы» по-прежнему сражаются за попадание в топ-4, которое позволяет команде сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Встреча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 19 апреля и пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало – в 22:00 мск.

Команда Юргена Клоппа подошла к этому матчу, имея в активе 73 очка и занимает второе место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» после 32 туров с 54 очками расположился на пятой строчке.