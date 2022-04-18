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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля»

18 Апреля 2022 • 20:07 Комментировать
Ливерпуль
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Манчестер Юнайтед
1.38 5.10 7.60
19.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о предстоящем матче перенесенного 30-го тура Английской премьер-лиги.

«Мы можем быть аутсайдерами для большинства людей, но, если мы сыграем на высоком уровне, у нас будет шанс победить», – приводит слова Рангника BBC.

Тренер добавил, что «МЮ» постарается набрать три очка в предстоящем матче против «Ливерпуля». Рангник подчеркнул, что несмотря на последние результаты команды, «красные дьяволы» по-прежнему сражаются за попадание в топ-4, которое позволяет команде сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Встреча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 19 апреля и пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало – в 22:00 мск.

Команда Юргена Клоппа подошла к этому матчу, имея в активе 73 очка и занимает второе место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» после 32 туров с 54 очками расположился на пятой строчке.   


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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Апл
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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