Роналду пропустит матч против «Ливерпуля»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не поможет своей команде в сегодняшнем поединке чемпионата Англии против «Ливерпуля». Руководство «красных дьяволов» предоставило футболисту выходной из-за смерти новорождённого сына.

Вчера Роналду в социальных сетях сообщил новость, что его сын погиб при родах. Девочку, которая является близнецом, удалось спасти. Позже некоторые клубы и игроки выразили футболисту глубокие соболезнования.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» стартует сегодня. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени на стадионе «Энфилд».