Тен Хаг хочет забрать в «МЮ» двух игроков «Аякса»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, являющийся основным претендентом на должность наставника «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, планирует забрать с собой в Англию двух игроков амстердамского клуба, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, такими футболистами станут нападающий Антони и полузащитник Райан Гравенберх.

19-летний Гравенберх провёл в текущем сезоне 40 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач. Контракт хавбека с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 35 миллионов евро.

22-летний Антони забил 12 мячей и отдал 10 передач в 33 матчах. Контракт бразильца с «Аяксом» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в те же 35 миллионов.