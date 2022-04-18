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Тен Хаг хочет забрать в «МЮ» двух игроков «Аякса»

18 Апреля 2022 • 11:04 Комментировать
Ливерпуль
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Манчестер Юнайтед
1.40 5.00 7.40
19.04 22:00

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, являющийся основным претендентом на должность наставника «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, планирует забрать с собой в Англию двух игроков амстердамского клуба, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, такими футболистами станут нападающий Антони и полузащитник Райан Гравенберх.

19-летний Гравенберх провёл в текущем сезоне 40 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач. Контракт хавбека с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 35 миллионов евро.

22-летний Антони забил 12 мячей и отдал 10 передач в 33 матчах. Контракт бразильца с «Аяксом» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в те же 35 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Райан Гравенберх
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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