«Арсенал» — главный претендент на Асенсио

Лондонский «Арсенал» — главный претендент на подписание полузащитника «Реала» Марко Асенсио летом нынешнего года, сообщает Calciomercato.

По информации источника, другой претендент на испанского вингера, «Милан», решил не спешить с трансфером из-за высоких финансовых требований 26-летнего игрока.

Помимо вышеперечисленных клубов, ранее сообщалось об интересе к Асенсио со стороны «Ювентуса» и «Тоттенхэма».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Реал» 35 матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт испанца с «королевским клубом» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Асенсио в 40 миллионов евро.