Рангник: «Клопп изменил в «Майнце» не только команду, а и клуб в целом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в преддверии матча чемпионата Англии против «Ливерпуля» сделал комплименты своему коллеге Юргену Клоппу.

«Клопп преобразил все клубы, в которых работал. Он поднял «Боруссию» Дортмунд, но даже когда он начинал свою тренерскую карьеру в «Майнце», Юрген изменил не только команду, а и клуб в целом. Вот что значит топ-менеджмент. Поэтому Клопп является одним из лучших тренеров в мире, если не лучшим. Те 6 лет, которые он здесь провёл – говорят о многом», – сказал Рангник.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года и с тех пор выиграл с командой Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Лиги.