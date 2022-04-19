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Рангник: «Клопп изменил в «Майнце» не только команду, а и клуб в целом»

19 Апреля 2022 • 13:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1.37 5.30 7.80
Через 7 ч. 9 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в преддверии матча чемпионата Англии против «Ливерпуля» сделал комплименты своему коллеге Юргену Клоппу.

«Клопп преобразил все клубы, в которых работал. Он поднял «Боруссию» Дортмунд, но даже когда он начинал свою тренерскую карьеру в «Майнце», Юрген изменил не только команду, а и клуб в целом. Вот что значит топ-менеджмент. Поэтому Клопп является одним из лучших тренеров в мире, если не лучшим. Те 6 лет, которые он здесь провёл – говорят о многом», – сказал Рангник.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года и с тех пор выиграл с командой Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
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