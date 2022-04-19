Тен Хаг в ближайшие дни подпишет 3-летний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг в ближайшие дни возглавит «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

По информации источника, о назначении специалиста в «МЮ» будет объявлено, когда руководство манкунианцев договорится с представителями голландского клуба о выплате компенсации в 2 миллиона евро. Ожидается, что тен Хаг подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» сроком на три года с опцией продления ещё на один сезон.

Также сообщается, что 52-летний голландец получит возможность самостоятельно управлять трансферами клуба.

Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года. Специалист дважды приводил амстердамцев к чемпионству в Эридивизии, а также выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов сезона 2018/2019.

Стоит отметить, что в данный момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник, который по окончании сезона займёт должность консультанта клуба.