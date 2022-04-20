Известный блогер выразил слова поддержки семье Роналду

Известный американский блогер и боец смешанных единоборств Джейк Пол в своих социальных сетях выразил слова поддержки форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Джейк написал, что вообще болеет за «Ливерпуль», но хотел бы выразить слова поддержки семье 37-летнего португальского футболиста, у которого недавно умер новорождённый ребёнок.

Напомним, что болельщики «Ливерпуля» в матче с «красными дьяволами» аплодировали на седьмой минуте в качестве поддержки Роналду и его семьи. Стоит отметить, что мерсисайдцы одержали крупную победу со счётом 4:0.