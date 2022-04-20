Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алькантара расхвалил атаку «Ливерпуля»

20 Апреля 2022 • 09:15 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Испанский полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара высоко оценил игру форвардов мерсисайдской команды в матче с «Манчестер Юнайтед».

Альканатара сказал, что нападающие «Ливерпуля» не только прекрасно выполняют свои прямые обязанности и забивают голы, но и отрабатывают в обороне, что очень мотивирует других игроков. Тьяго отметил, что он просто восхищается всеми форвардами мерсисайдского клуба.

Напомним, что «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0 и временно поднялся на первую строчку в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Английская Премьер-лига Тьяго Алькантара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.04  21:45 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.55 3.30 2.90
20.04  21:45 Челси ... Арсенал 2.05 3.55 3.75
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
09:30 · Англия. Премьер-лига
Известный блогер выразил слова поддержки семье Роналду
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет укрепить оборону
09:15 · Англия. Премьер-лига
Алькантара расхвалил атаку «Ливерпуля»
08:22 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет подписать вратаря «Астон Виллы»
08:17 · Англия. Премьер-лига
Артета: Лига чемпионов играет большую роль для «Арсенала»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Невилл: Нынешний «Манчестер Юнайтед» - пустое место
08:05 · Англия. Премьер-лига
Магуайр и Линделоф получили очень низкие оценки за матч с «Ливерпулем»
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял шансы на чемпионство
01:59 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Ни один игрок «Юнайтед» не прошёл бы в основу «Ливерпуля»
01:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о разгромной победе, проблемах «МЮ» и Криштиану Роналду
01:24 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин жёстко прошёлся по «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «МЮ» недостаточно хорош, чтобы соперничать с «Ливерпулем» 3
00:56 · Англия. Премьер-лига
Салах: «Манчестер Юнайтед» упростил нам задачу»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Прошу прощения у болельщиков»
00:04 · Англия. Чемпионшип
Митрович - первый за последние 30 лет игрок, забивший сорок мячей за сезон
Все новости
Рекомендуем