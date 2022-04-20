Алькантара расхвалил атаку «Ливерпуля»

Испанский полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара высоко оценил игру форвардов мерсисайдской команды в матче с «Манчестер Юнайтед».

Альканатара сказал, что нападающие «Ливерпуля» не только прекрасно выполняют свои прямые обязанности и забивают голы, но и отрабатывают в обороне, что очень мотивирует других игроков. Тьяго отметил, что он просто восхищается всеми форвардами мерсисайдского клуба.

Напомним, что «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0 и временно поднялся на первую строчку в турнирной таблице.