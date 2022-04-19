Рангник о Кейта: «В «РБ Лейпциге» он был одной из лучших восьмёрок в Бундеслиге»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отметил, что полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта всё ещё может вырасти в отличного футболиста. Напомним, Кейта и Рангник ранее пересекались в «РБ Лейпциге».

«У меня складывается впечатление, что в этом сезоне Кейта приблизился к своей лучшей форме. Он получает всё больше игрового времени и всё ещё способен вырасти в невероятного игрока. В «РБ Лейпциге» он был одной из лучших восьмёрок в Бундеслиге», – сказал Рангник на пресс-конференции.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» Рангника сыграет на выезде против «Ливерпуля». Игра стартует в 22:00 по московскому времени.