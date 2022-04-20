Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: Нынешний «Манчестер Юнайтед» - пустое место

20 Апреля 2022 • 08:11 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл весьма жёстко раскритиковал игру «красных дьяволов» в поединке с «Ливерпулем».

Гари заявил, что смотрит матчи манчестерской команды уже 42 года, но хуже игры он ещё не видел. Невилл отметил, что нынешний «Манчестер Юнайтед» это просто пустое место. Эксперт добавил, что футболисты вроде бы хорошо готовы физически, но они просто ходят по полю пешком.

Напомним, что в итоге манкунианцы под шефством Ральфа Рангника крупно уступили мерсисайдской команде со счётом 0:4.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Гари Невилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.04  21:45 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.35 3.25 3.15
20.04  21:45 Челси ... Арсенал 1.82 3.65 4.50
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.30 3.45 3.15
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.19 6.70 18.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
09:30 · Англия. Премьер-лига
Известный блогер выразил слова поддержки семье Роналду
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет укрепить оборону
09:15 · Англия. Премьер-лига
Алькантара расхвалил атаку «Ливерпуля»
08:22 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет подписать вратаря «Астон Виллы»
08:17 · Англия. Премьер-лига
Артета: Лига чемпионов играет большую роль для «Арсенала»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Невилл: Нынешний «Манчестер Юнайтед» - пустое место
08:05 · Англия. Премьер-лига
Магуайр и Линделоф получили очень низкие оценки за матч с «Ливерпулем»
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял шансы на чемпионство
01:59 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Ни один игрок «Юнайтед» не прошёл бы в основу «Ливерпуля»
01:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о разгромной победе, проблемах «МЮ» и Криштиану Роналду
01:24 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин жёстко прошёлся по «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «МЮ» недостаточно хорош, чтобы соперничать с «Ливерпулем» 3
00:56 · Англия. Премьер-лига
Салах: «Манчестер Юнайтед» упростил нам задачу»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Прошу прощения у болельщиков»
00:04 · Англия. Чемпионшип
Митрович - первый за последние 30 лет игрок, забивший сорок мячей за сезон
Все новости
Рекомендуем