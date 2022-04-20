Невилл: Нынешний «Манчестер Юнайтед» - пустое место

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл весьма жёстко раскритиковал игру «красных дьяволов» в поединке с «Ливерпулем».

Гари заявил, что смотрит матчи манчестерской команды уже 42 года, но хуже игры он ещё не видел. Невилл отметил, что нынешний «Манчестер Юнайтед» это просто пустое место. Эксперт добавил, что футболисты вроде бы хорошо готовы физически, но они просто ходят по полю пешком.

Напомним, что в итоге манкунианцы под шефством Ральфа Рангника крупно уступили мерсисайдской команде со счётом 0:4.