Сильвестри: Игроки «Манчестер Юнайтед» не знают, как защищаться

Французский экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр раскритиковал оборону «красных дьяволов» в матче с «Ливерпулем».

Сильвестри заявил, что большинство болельщиков вряд ли были удивлены крупному поражению от «Ливерпуля», так как «красные дьяволы» перед этим умудрились пропустить два гола от «Норвича». Микаэль отметил, что игроки просто не знают, как им нужно защищаться. Экс-игрок добавил, что «Ливерпуль» мог выиграть гораздо крупнее, но подопечные Клоппа просто убрали ногу с педали газа.

Напомним, что манкунианцы крупно проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:4.