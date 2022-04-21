Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля», поддержавших португальца аплодисментами на 7-й минуте встрече 30-го тура АПЛ с манкунианцами.

«Один мир…Одна игра…Одна глобальная семья. Спасибо, «Энфилд». Я и моя семья никогда не забудем этот момент уважения и сострадания», — заявил Роналду в социальной сети.

Напомним, Роналду пропускал матч против «Ливерпуля» по причине смерти своего новорождённого сына.

В текущем сезоне 37-летний футболист провёл в составе в составе «Манчестер Юнайтед» 34 матча, отметившись 21 забитым мячом, а также 3 результативными передачами.