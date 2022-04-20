Скоулз: Грустно и неприятно смотреть на игру «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал игру «красных дьяволов» в матче с «Ливерпулем».

Пол заявил, что он не злится на игру команды, но ему просто грустно и неприятно за всем этим наблюдать. Скоулз отметил, что футболисты «Манчестер Юнайтед» не прилагают на поле никаких усилий и просто хотят, чтобы этот ужасный сезон поскорее закончился. Экс-игрок добавил, что манкунианцы ужасно выглядели на «Энфилде».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Ливерпулю» со счётом 0:4. Сейчас «красные дьяволы» идут лишь на шестом месте в таблице АПЛ.