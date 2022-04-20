«МЮ» покинет главный скаут, работающий в клубе с 2005 года

Революция в «Манчестер Юнайтед» начнётся с ухода главы скаутского отдела Джима Лоулора.

Специалист отработает до конца текущего сезона, а летом покинет клуб: «Джим Лоулор решил уйти с поста главного скаута этим летом после 16-летнего пребывания в клубе», – сообщил корреспондент «Манчестер Юнайтед» Джейми Джексон, слова которого приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Джим Лоулор начал свою работу в «Юнайтед» перед стартом сезона 2005/06, когда наставником «красных дьяволов» был Сэр Алекс Фергюсон. До 2014 года Лоулор занимал должность главы аналитического отдела, после чего возглавил скаутский отдел манчестерского клуба.