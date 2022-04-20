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Рангник: «МЮ» недостаточно хорош, чтобы соперничать с «Ливерпулем»

20 Апреля 2022 • 01:10 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Ливерпуля» (0:4).

«В первом тайме нас просто не было на поле, мы были вторыми по всем параметрам. Всё было попросту недостаточно хорошо.

«Ливерпуль» показал, командой какого калибра является. Прямо сейчас мы недостаточно хороши, чтобы играть на их уровне. Нам не хватает силы и атлетизма.

Я почти уверен, что игроки осознавали важность матча. Чтобы добиться чего-то в такой игре, нужно навязывать сопернику борьбу. Мы делали это только в течение 25 минут второго тайма, но этого недостаточно», – отметил Рангник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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окончен Ливерпуль 4:0 Манчестер Юнайтед 1.40 5.10 7.50
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20.04  21:45 Челси ... Арсенал 2.05 3.55 3.75
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
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