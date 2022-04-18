«Ливерпуль» сделал предложение Мане о продлении контракта

«Ливерпуль» сделал предложение нападающему Садио Мане о продлении контракта, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Действующий контракт сенегальца с мерсисайдцами истекает в июне следующего года.

В текущем сезоне АПЛ 30 летний форвард забил 18 мячей и сделал две результативные передачи в 41 проведённом матче. За «Ливерпуль» Мане выступает с 2016 года. Всего в составе «красных» он провёл 259 матчей и забил 115 голов. Ранее форвард защищал цвета «Саутгемптона», «Зальцбурга» и «Меца».