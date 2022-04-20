Клопп высказался о разгромной победе, проблемах «МЮ» и Криштиану Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обсудил различные темы после крупной победы своей команды над «Манчестер Юнайтед» (4:0).

«Мы полностью контролировали ситуацию на поле примерно 70 минут. Я считаю, что наши контратаки невероятны: эта скорость, это желание вернуть мяч. Это была действительно хорошая игра с отличными голами. Все довольны.

Тьяго [Алькантара] – игрок мирового класса. Когда он ведёт игру, когда у него есть ритм, он может быть… Довольно опасным.

У «Юнайтед» сейчас не лучшие времена, учитывая их травмы и прочее. Они вернутся. Но для наших болельщиков этот вечер – большое событие, они заслуживают каждую частичку этой радости.

Мне понравилось [как фанаты «Ливерпуля» аплодировали в поддержку Роналду на 7-й минуте матча]. Таким и должен быть футбол. Все наши мысли с Криштиану и его семьёй. Я даже не могу представить, каково это, и мы действительно сочувствуем ему», – заявил Клопп.