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Болельщики «Ливерпуля» организуют для Роналду минуту аплодисментов

19 Апреля 2022 • 15:36 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1.40 5.10 7.50
Через 5 ч. 23 мин.

Фанаты «Ливерпуля» хотят поддержать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время сегодняшней игры на «Энфилде». Болельщики организуют для португальца минуту аплодисментов.

Ранее Роналду у себя в социальных сетях объявил о том, что у него погиб новорождённый сын. Девочку, которая являлась близнецом, докторам удалось спасти. Сегодня стало известно, что португалец пропустит матч против «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» предоставил футболисту выходные, чтобы тот пришёл в себя и побыл рядом с семьёй.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
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