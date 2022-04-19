Болельщики «Ливерпуля» организуют для Роналду минуту аплодисментов

Фанаты «Ливерпуля» хотят поддержать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время сегодняшней игры на «Энфилде». Болельщики организуют для португальца минуту аплодисментов.

Ранее Роналду у себя в социальных сетях объявил о том, что у него погиб новорождённый сын. Девочку, которая являлась близнецом, докторам удалось спасти. Сегодня стало известно, что португалец пропустит матч против «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» предоставил футболисту выходные, чтобы тот пришёл в себя и побыл рядом с семьёй.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.