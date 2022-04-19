Матич может воссоединиться с Моуринью в «Роме»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич связан с переходом итальянскую «Рому».

33-летний серб объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона после пятилетнего пребывания в клубе. Летом он станет свободным агентом.

Как сообщает Tuttomercatoweb, с представителями Матича уже связалось руководство «Ромы» для обсуждения условий потенциального перехода. Наставником римлян является Жозе Моуринью, отлично знающий сербского хавбека по совместной работе в лондонском «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Неманья Матич провёл 27 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.