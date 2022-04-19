Рангник: «Де Хеа был невероятен с первого моего дня в клубе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился впечатлениями от игры своего подопечного Давида де Хеа. Немец отметил, что заметил уровень голкипера с первого дня своего прибытия в команду.

«Де Хеа был невероятен с первого дня моего прибытия в команду. Позиция голкипера никогда не являлась для нас проблемой», – заявил Рангник на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Как отмечает в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» в ближайший месяц обсудит с де Хеа продление контракта, который истекает у футболиста летом 2023 года.