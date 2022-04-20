Рой Кин жёстко прошёлся по «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в фирменной манере подвёл итоги матча против «Ливерпуля» (0:4).

«Теперь это уже не гнев, а печаль. В «Юнайтед» нет лидеров, им не хватает качества, – отметил Кин в программе Sky Sports. – В клубе царит беспорядок наверху. Им нужен новый менеджер, им нужно приглашать новых игроков и выгонять нынешних. Это так грустно видеть. Это не тот клуб, в котором я играл.

По моему опыту, здесь всегда были выдающиеся персонажи, готовые отдать всё ради блага клуба. Но у нынешней команды нет души. Даже их слова после матча максимально роботизированы и лишены эмоций», – заявил известный в прошлом полузащитник.