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Рой Кин жёстко прошёлся по «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля»

20 Апреля 2022 • 01:24 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в фирменной манере подвёл итоги матча против «Ливерпуля» (0:4).

«Теперь это уже не гнев, а печаль. В «Юнайтед» нет лидеров, им не хватает качества, – отметил Кин в программе Sky Sports. – В клубе царит беспорядок наверху. Им нужен новый менеджер, им нужно приглашать новых игроков и выгонять нынешних. Это так грустно видеть. Это не тот клуб, в котором я играл.

По моему опыту, здесь всегда были выдающиеся персонажи, готовые отдать всё ради блага клуба. Но у нынешней команды нет души. Даже их слова после матча максимально роботизированы и лишены эмоций», – заявил известный в прошлом полузащитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рой Кин
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окончен Ливерпуль 4:0 Манчестер Юнайтед 1.40 5.10 7.50
20.04  21:45 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.55 3.30 2.90
20.04  21:45 Челси ... Арсенал 2.05 3.55 3.75
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
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