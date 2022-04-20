Магуайр и Линделоф получили очень низкие оценки за матч с «Ливерпулем»

Эксперты Sky Sports разнесли футболистов «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения от «Ливерпуля».

Эксперты поставили очень низкие оценки всем игрокам, а в особенности защитникам Гарри Магуайру и Виктору Линделофу, которые получили лишь три балла из десяти. Наивысшую оценку у «красных дьяволов» получили Энтони Эланга и Джедон Санчо, а именно шесть баллов. У «Ливерпуля» лучшим был признан Мохамед Салах, удостоившийся оценки в девять баллов.

Напомним, что манкунианцы без шансов проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:4.