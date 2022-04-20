Болельщики «Манчестер Юнайтед» снова смешали Магуайра с грязью

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля», пропустив четыре безответных мяча, и болельщики «красных дьяволов» считают, что в этом виноват Гарри Магуайр - капитан «МЮ» и один из самых дорогих защитников в истории футбола.

После матча комментарии болельщиков были донельзя категоричными и злыми. «Где, чёрт возьми, его позиция на поле?», «Почему он остается в центре поля?», «Ужасные вещи делает Магуайр», «Разве это уровень Премьер-лиги?» - и так далее. В общем, болельщики «Манчестер Юнайтед» достаточно единодушно выбрали виновника провала команды в игре против «Ливерпуля».