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Болельщики «Манчестер Юнайтед» снова смешали Магуайра с грязью

20 Апреля 2022 • 19:42 Комментировать (1)
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля», пропустив четыре безответных мяча, и болельщики «красных дьяволов» считают, что в этом виноват Гарри Магуайр - капитан «МЮ» и один из самых дорогих защитников в истории футбола.

После матча комментарии болельщиков были донельзя категоричными и злыми. «Где, чёрт возьми, его позиция на поле?», «Почему он остается в центре поля?», «Ужасные вещи делает Магуайр», «Разве это уровень Премьер-лиги?» - и так далее. В общем, болельщики «Манчестер Юнайтед» достаточно единодушно выбрали виновника провала команды в игре против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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