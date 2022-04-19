Магуайр: «Поражение 0:5 от «Ливерпуля» — худший момент сезона»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча 30-го тура АПЛ, в котором манкунианцы встретятся с «Ливерпулем».

«Поражение со счётом 0:5 в первом круге было худшим моментом сезона и одним из худших матчей в моей жизни. Для таких встреч не нужна дополнительная мотивация. Это противостояние — одно из важнейших мире», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Защитник отметил, что для победы «красным дьяволам» необходимо показать свой лучший футбол.

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня на стадионе «Энфилд». Начало — в 22:00 по московскому времени.