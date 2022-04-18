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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тчуамени интересен «Ливерпулю»

18 Апреля 2022 • 14:32 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1.38 5.10 7.60
19.04 22:00

«Ливерпуль» заинтересован в полузащитнике «Монако» Орельене Тчуамени, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, сумма трансфера оценивается в 83 миллиона фунтов. На 22-летнего француза также претендуют «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

В текущем сезоне опорный полузащитник провёл за монегасков 44 матча, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека сборной Франции в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также интересуется игроком «Барселоны» Гави.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ливерпуль Орельен Чуамени
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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