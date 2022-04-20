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Салах: «Манчестер Юнайтед» упростил нам задачу»

20 Апреля 2022 • 00:56 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе своей команды над «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» разгромил принципиального соперника (4:0), а египтянин записал в свой актив два гола и голевую передачу.

Отдельного внимания удостоилась статистика владения мячом – 72% против 28% в пользу хозяев «Энфилда».

«Они сами упростили нам жизнь в полузащите и в обороне, – объяснил доминирование своей команды Салах. – Они отдавали нам мяч, облегчая задачу. Нам оставалось лишь забивать. Когда мы забиваем первый – мы идём за вторым, забиваем второй – идём за третьим.

Думаю, мы отлично сыграли [против «МЮ»] здесь и на выезде. Надеюсь, мы продолжим в том же духе».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Мохамед Салах
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окончен Ливерпуль 4:0 Манчестер Юнайтед 1.40 5.10 7.50
20.04  21:45 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.55 3.30 2.90
20.04  21:45 Челси ... Арсенал 2.05 3.55 3.75
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
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