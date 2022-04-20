Салах: «Манчестер Юнайтед» упростил нам задачу»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе своей команды над «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» разгромил принципиального соперника (4:0), а египтянин записал в свой актив два гола и голевую передачу.

Отдельного внимания удостоилась статистика владения мячом – 72% против 28% в пользу хозяев «Энфилда».

«Они сами упростили нам жизнь в полузащите и в обороне, – объяснил доминирование своей команды Салах. – Они отдавали нам мяч, облегчая задачу. Нам оставалось лишь забивать. Когда мы забиваем первый – мы идём за вторым, забиваем второй – идём за третьим.

Думаю, мы отлично сыграли [против «МЮ»] здесь и на выезде. Надеюсь, мы продолжим в том же духе».