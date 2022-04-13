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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два португальца лидируют в Европе по точным передачам в штрафную, Месси и Бензема – в топ-5

13 Апреля 2022 • 19:04 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
0:0
Манчестер Сити
отменен

Сразу два португальца возглавляют рейтинг игроков, чаще всех отдающих точные передачи в чужую штрафную в рамках топ-5 чемпионатов в нынешнем сезоне.

Лидером по данному показателю, согласно данным Fbref, является Жоау Канселу из английского «Манчестер Сити» – 81. Вторую строчку занимает другой представитель сборной Португалии – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») с 76 передачами. Третье место у нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема – 75. Следом располагаются Лионель Месси из французского «ПСЖ» (74) и крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (73).

Что примечательно, при подсчётах показателей в среднем за один матч единоличным лидером рейтинга является Лионель Месси – 4,1 точная передача в чужую штрафную площадь.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема Бруну Фернандеш Трент Александер-Арнольд Жоау Канселу
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