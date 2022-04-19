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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» – самый неприятный соперник для обороны «МЮ» за всю историю АПЛ

19 Апреля 2022 • 22:56 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Манчестер Юнайтед
1.40 5.10 7.50
2-й тайм

Именно «Ливерпуль» поражает ворота «Манчестер Юнайтед» чаще любой другой команды в рамках АПЛ за всё время.

С момента образования английской Премьер-лиги в современном виде «красные дьяволы» пропустили от «Ливерпуля» уже 74 гола – больше, чем от любой другой команды в истории чемпионата, сообщает Opta.

Поединок «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ проходит в эти минуты. К перерыву коллектив Юргена Клоппа отправил в сетку принципиальных соперников два безответных мяча. Голами отметились Луис Диас (5-я минута) и Мохамед Салах (22-я минута).

В первом круге «Ливерпуль» разгромил «Юнайтед» на его же поле со счётом 5:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Идет 71 минута Ливерпуль 3:0 Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
20.04  21:45 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.55 3.30 2.90
20.04  21:45 Челси ... Арсенал 2.05 3.55 3.75
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
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