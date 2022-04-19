«Ливерпуль» – самый неприятный соперник для обороны «МЮ» за всю историю АПЛ

Именно «Ливерпуль» поражает ворота «Манчестер Юнайтед» чаще любой другой команды в рамках АПЛ за всё время.

С момента образования английской Премьер-лиги в современном виде «красные дьяволы» пропустили от «Ливерпуля» уже 74 гола – больше, чем от любой другой команды в истории чемпионата, сообщает Opta.

Поединок «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ проходит в эти минуты. К перерыву коллектив Юргена Клоппа отправил в сетку принципиальных соперников два безответных мяча. Голами отметились Луис Диас (5-я минута) и Мохамед Салах (22-я минута).

В первом круге «Ливерпуль» разгромил «Юнайтед» на его же поле со счётом 5:0.