Салах повторил достижение Озила в матчах против «Манчестер Юнайтед»

Мохамед Салах забивал и ассистировал в домашнем и выездном матчах против «Манчестер Юнайтед» в течение одного розыгрыша английской Премьер-лиги.

Египтянин стал лишь вторым футболистом в истории АПЛ, кому покорилось данное достижение. Ранее это удавалось только Месуту Озилу в сезоне 2015/16, информирует Opta. Немецкий атакующий полузащитник тогда выступал за лондонский «Арсенал».

В первом круге нынешней кампании «Ливерпуль» обыграл «Юнайтед» со счётом 5:0, а Салах отметился тремя голами и одной результативной передачей. В сегодняшней встрече на счету египетского нападающего гол и голевой пас уже к перерыву («Ливерпуль» ведёт 2:0).