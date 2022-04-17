Роналду перед матчем с «Ливерпулем» заявил о желании оформить очередной хет-трик

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что настроен улучшить свою статистику по забитым голам в АПЛ.

Перед матчем перенесенного 30-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграют против «Ливерпуля», Роналду опубликовал пост в социальных сетях.

«30 хет-триков до 30 лет, 30 хет-триков после 30 лет. Настало время нарушить баланс!» — написал Роналду.

В прошедшем 33-м туре против «Норвича (3:2) 37-летний форвард оформил хет-трик в ворота «канареек». Для португальца этот хет-трик стал 60-м в карьере, среди которых 10 раз он оформил хет-трик в составе сборной, остальные 50 он оформил на клубном уровне.

В нынешнем сезоне Роналу принял участие в 35 матчах во всех турнирах, португалец смог забить 21 мяч и отдал три голевые передачи.

Встреча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится 19 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». К этому матчу «красные» подошли, имея 73 очка в активе и расположились на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» с 54 очками – пятые.

Стоит отметить, что 37-летний Роналду завершит этот сезон без трофеев. В 2006-м году он впервые завоевал Кубок лиги в составе «Манчестер Юнайтед». С тех пор, он каждый сезон завоевывал какой-либо трофей.