«Ливерпуль» без напряга разгромил «Манчестер Юнайтед» и сместил «Сити» с первой строчки

В матче 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» за последние четыре дня второй раз сыграл с клубом из Манчестера. В рамках Кубка Англии красные совершили удачный выезд на «Этихад» - победа 3:2 над «Манчестер Сити» и билет в финал у команды Юргена Клоппа уже в кармане. Теперь нужно гоняться за «горожанами» в АПЛ. «Ливерпуль» уступает одно очко, имея на финише сезона соперников посерьёзнее. Первым из таковых как раз стал «Манчестер Юнайтед», пожаловавший на «Энфилд».

Матч пропускал Криштиану Роналду, переживший смерть новорожденного ребёнка. Зато в основе в кои-то веки появился Поль Погба и отыграл… целых 10 минут. Не получилось полноценного возвращения в стартовый состав у француза, быстро он захромал и попросил замену. Вместо Погба появился Джесси Лингард, а к этому времени «Манчестер Юнайтед» уже проигрывал.

Салах отыграл назад на Фабиньо, тот сделал пас на Мане и в это же время рванул Мохамед за спину Далоту. От Садио последовал заброс точно на ход Салаху. Никакого офсайда не было, и хозяева вывалились втроём в штрафную Де Хеа, вообще не встретив сопротивления. В итоге последовал пас Мохамеда низом, а Луис Диас в касание вколотил мяч в ворота – 1:0.

Довольно спокойно далее протекал матч, «Ливерпуль» не наращивал обороты, не предлагал запредельного темпа, но уже в середине первого тайма провёл вторую голевую атаку и практически снял вопросы о победителе. Выдвинулся вперёд Жоэль Матип и отыграл на Салаха, а затем к дуге штрафной отпасовал на Мане. Садио по лекалам первого гола забросил на Мо, египтянин уже набрал ход, не дал приблизиться к себе Далоту и послал мяч под правую ногу испанскому голкиперу – 2:0.

Темп матча упал ещё больше. «Манчестер Юнайтед» приехал на «Энфилд» с явно оборонительной тактикой, и проигрывая, ничего не мог изменить. «Ливерпуль» больше владел мячом, чаще атаковал, правда, особо не стараясь – опасными моментами игра почти не радовала. А Юрген Клопп был доволен, его главной задачей было победить с минимальными усилиями. «Ливерпуль» по сути пешком передвигался по полю, но довёл дело до разгрома. Луис Диас вывел Мане на ударную позицию, а Садио, находясь прямо перед воротами, без проблем пробил в угол – 3:0.

Не было шансов у «МЮ» в игру вернуться, а «Ливерпуль», который и так громил соперника пешком, забил ещё и четвёртый. Магуайр ужасной передачей подарил мяч Жоте, Диогу разрезающей передачей отправил в прорыв Салаха, а Мо технично перекинул Де Хеа в завершении эпизода – 4:0. После уверенной победы над одним клубом из Манчестера «Ливерпуль» сместил с первой строчки другой – «Сити» и стал лидером АПЛ. Правда, у команды Хосепа Гвардиолы есть ещё матч в запасе.